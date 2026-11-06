10 Jalan Rawan Kecelakaan Saat Musim Hujan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta memetakan sepuluh lokasi di ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Pemetaan ini dilakukan agar para pengguna jalan dan pengendara kendaraan bermotor dapat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di tengah guyuran hujan.

Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Dishub Kota Yogyakarta Deni Hermawati menjelaskan bahwa pemetaan tersebut disusun berdasarkan kajian komprehensif terkait kawasan rawan kecelakaan serta kondisi geometrik jalan di wilayah Kota Yogyakarta.

"Sepuluh titik sudah kami petakan melalui kajian daerah rawan kecelakaan dan kondisi geometrik jalan. Ini perlu mendapat perhatian lebih, terutama saat hujan," kata Deni di Yogyakarta, Jumat (6/11/2026).

Adapun 10 lokasi ruas jalan yang diimbau untuk diwaspadai pengendara meliputi:

Jalan Magelang Jalan Jenderal Sudirman Jalan Kusumanegara Jalan Veteran Jalan HOS Cokroaminoto Jalan Parangtritis Jalan RE Martadinata Jalan Brigjen Katamso Jalan Kyai Mojo Jalan Imogiri Timur

Deni memaparkan bahwa kerawanan kecelakaan di titik-titik tersebut meningkat saat hujan akibat berbagai faktor cuaca ekstrem, seperti permukaan jalan yang menjadi licin, timbulnya genangan air, berkurangnya jarak pandang pengemudi, hingga potensi dahan atau pohon tumbang serta gangguan pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

Guna mengantisipasi potensi bahaya tersebut, Dishub Kota Yogyakarta secara berkala melakukan pemeliharaan sarana lalu lintas, menyiapkan tim teknis di lapangan, serta memaksimalkan pemantauan arus lalu lintas secara real-time melalui jaringan CCTV di berbagai persimpangan.

Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan bersama jajaran kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta.