4 Poin Catatan Evaluasi JJLS Kelok 23

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan evaluasi menyeluruh pascauji coba pembukaan lalu lintas di Kelok 23 atau Jalan Baru Kretek-Girijati.

Evaluasi ini dilakukan guna memperkuat aspek keselamatan dan ketertiban sebelum ruas Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) tersebut resmi dibuka secara penuh untuk umum.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi DIY Tisara Sita menjelaskan bahwa evaluasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Ditlantas Polda DIY, BPTD Kelas II DIY, Dinas Perhubungan DIY, Dinas PUP-ESDM DIY, Pemkab Bantul, Bapperida, Satpol PP, kepolisian setempat, hingga pihak penyedia jasa.

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"Tingginya antusias pengunjung juga menjadi indikasi bahwa keberadaan jalan baru ini memiliki potensi mendukung konektivitas dan pengembangan kawasan wisata di wilayah selatan DIY," ujar Tisara dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat (6/11).

Tisara menyampaikan bahwa tingginya animo masyarakat berwisata ke Kelok 23 perlu diimbangi dengan peningkatan aspek keselamatan lalu lintas secara ketat. Selama masa uji coba, ditemukan sejumlah pelanggaran dan potensi bahaya di lapangan.

Beberapa catatan utama hasil evaluasi di antaranya:

Penghentian Kendaraan Sembarangan: Banyak pengendara yang berhenti di bahu jalan hanya untuk menikmati pemandangan dan berswafoto.

Maraknya Parkir Liar: Muncul titik-titik parkir tidak resmi di sepanjang ruas jalan baru.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL): Aktivitas perdagangan bermunculan di ruang manfaat jalan.

Perilaku Pengendara: Sebagian besar pengguna jalan dinilai belum sepenuhnya mengutamakan aspek keselamatan berkendara di jalur berlekuk.

Dari hasil pembahasan lintas instansi, BBPJN merumuskan sejumlah rekomendasi teknis untuk meningkatkan keamanan jalur.

Salah satu poin krusial adalah penyediaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Simpang Kretek yang menjadi titik pertemuan antara Jalan Parangtritis dan JJLS. APILL perlu ditambah untuk mengurai potensi konflik lalu lintas.