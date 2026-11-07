Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Sabtu 7 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada akhir pekan, pihak Satlantas Polresta Sleman, Polres Bantul, dan Polres Kulon Progo membuka layanan SIM Keliling dan pelayanan terpadu pada hari ini, Sabtu 7 November 2026.

Layanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis.

1. Wilayah Sleman

Masyarakat di wilayah Sleman dapat memanfaatkan beberapa titik pelayanan hari ini:

Satpas Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Pelayanan Bus SIM Keliling Malam Hari

Lokasi: Lobby Sleman City Hall (SCH)

Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

2. Wilayah Bantul

Untuk wilayah Bantul, pelayanan SIM Keliling pada hari Sabtu beroperasi pada malam hari:

SIM Keliling Malam Hari

Lokasi: Halaman Kantor Parasamya Bantul (Komplek Kantor Pemda Bantul)

Waktu: 18.30 – 20.00 WIB

3. Wilayah Kulon Progo

Warga Kulon Progo dapat mengakses pelayanan SIM regular di pagi hari atau layanan SIMENOR di malam hari: