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Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Sabtu 7 November 2026

Sabtu, 07 November 2026 – 07:42 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Sabtu 7 November 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Sleman. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada akhir pekan, pihak Satlantas Polresta Sleman, Polres Bantul, dan Polres Kulon Progo membuka layanan SIM Keliling dan pelayanan terpadu pada hari ini, Sabtu 7 November 2026.

Layanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis.

1. Wilayah Sleman
Masyarakat di wilayah Sleman dapat memanfaatkan beberapa titik pelayanan hari ini:

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Satpas Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Pelayanan Bus SIM Keliling Malam Hari
Lokasi: Lobby Sleman City Hall (SCH)
Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

2. Wilayah Bantul
Untuk wilayah Bantul, pelayanan SIM Keliling pada hari Sabtu beroperasi pada malam hari:

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SIM Keliling Malam Hari
Lokasi: Halaman Kantor Parasamya Bantul (Komplek Kantor Pemda Bantul)
Waktu: 18.30 – 20.00 WIB

3. Wilayah Kulon Progo
Warga Kulon Progo dapat mengakses pelayanan SIM regular di pagi hari atau layanan SIMENOR di malam hari:

Berikut ini jadwal pelayanan SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 7 November 2026.
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