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Prakiraan Cuaca di Jogja pada Hari Ini, Sabtu 7 November 2026

Sabtu, 07 November 2026 – 07:49 WIB
Prakiraan Cuaca di Jogja pada Hari Ini, Sabtu 7 November 2026 - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca di Yogyakarta hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu 7 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan dan berawan.

BMKG tidak melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY. Namun, masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 7 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah berawan
Sore: Berawan
Malam: Cerah berawan

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2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Berawan
Malam: Berawan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Berawan
Malam: Cerah

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 7 November 2026.
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