Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 7 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akhir pekan tiba! Bagi Anda warga Yogyakarta dan sekitarnya yang berencana menghabiskan waktu libur Sabtu, 7 November 2026 dengan menonton film, sejumlah bioskop di Jogja menyajikan beragam pilihan tontonan menarik.

Mulai dari drama emosional Laut Bercerita, film aksi sci-fi Godzilla Minus Zero, komedi Gak Ada Matinya!, hingga tayangan musik spesial Stray Kids World Tour RUN IT LIVE VIEWING dan IU CONCERT: THE WINNING, berikut detail jadwal bioskop lengkap di Ambarrukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon Mall (CGV Hartono Mall), dan CGV Transmart Maguwo.

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop yang ada di Jogja pada hari ini, Sabtu 7 November 2026.

1. Plaza Ambarrukmo XXI

Gak Ada Matinya (R17+ | 135 Menit)

Jam Tayang: 12:05 | 15:30 | 18:45

Laut Bercerita (R13+ | 110 Menit)

Jam Tayang: 12:30 | 13:15 | 15:05 | 15:50 | 17:40 | 18:25 | 20:15 | 21:00

GJLS: Berapi-Api (R13+ | 135 Menit)

Jam Tayang: 12:35 | 14:45 | 16:55 | 19:05 | 21:15

Godzilla Minus Zero (SU | 107 Menit)

Jam Tayang: 12:55 | 17:55 | 20:30

The Cat in the Hat (SU | 107 Menit)

Jam Tayang: 14:30