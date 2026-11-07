DPUPKP Sleman Bakal Bongkar Bangunan Liar Penutup Saluran Air

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal mengambil langkah tegas terhadap maraknya bangunan warga yang nekat menutup akses saluran air dan irigasi.

Tindakan disipliner ini digencarkan guna mengantisipasi ancaman banjir dan genangan luapan air menyusul tibanya musim hujan.

Pemerintah Kabupaten Sleman menyoroti masih banyaknya pelanggaran infrastruktur swadaya masyarakat yang menutup total penampang saluran irigasi secara permanen demi kepentingan pribadi.

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Penutupan akses tersebut dinilai memperparah risiko banjir karena menghambat proses pembersihan sedimen dan sampah oleh petugas di lapangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Sleman Haryadi Widodo menegaskan bahwa pihak kepolisian dan dinas teknis tidak akan lagi mentoleransi fisik bangunan yang mengintervensi atau menyumbat aliran air publik.

DPUPKP Sleman telah menerjunkan tim untuk melakukan pembongkaran serta pembukaan paksa pada saluran yang tertutup beton atau struktur permanen warga.

"Kami mengambil tindakan tegas terhadap bangunan warga yang menutup akses saluran air. Pihak kami telah melakukan pembukaan saluran irigasi yang tertutup permanen, salah satunya seperti yang ada di kawasan Jogja Hijau," ujar Haryadi di Sleman, Jumat (6/11).

Sebagai gantinya, struktur pelat penutup permanen yang dibongkar paksa dialih-fungsikan menggunakan penutup kisi-kisi besi (grating).