Gunung Merapi dalam Sepekan: Belasan Kali Guguran Lava ke Kali Sat dan Krasak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan berkala pemantauan Gunung Merapi untuk periode 30 Oktober hingga 5 November 2026.

Berdasarkan hasil pengamatan visual maupun instrumental, tingkat aktivitas vulkanis gunung api aktif di perbatasan DIY dan Jawa Tengah ini disimpulkan masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif sehingga statusnya dipertahankan pada tingkat Siaga (Level III).

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyampaikan bahwa data pemantauan hingga awal November 2026 ini mengindikasikan suplai magma dari kedalaman masih terus berlangsung.

Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran (APG) di kawasan rawan bencana.

"Aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat mememicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya.

Secara visual, cuaca di sekitar puncak Gunung Merapi sepanjang sepekan umumnya cerah pada pagi dan malam hari, serta berkabut pada siang hingga sore hari.

Teramati emisi asap berwarna putih dengan ketebalan tipis hingga tebal bertekanan lemah, membumbung pada ketinggian bervariasi antara 25 meter hingga 200 meter di atas puncak.

BPPTKG mencatat terjadi belasan kali guguran lava pijar teramati secara visual selama sepekan, yaitu sembilan kali guguran lava ke hulu Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter dan delapan kali guguran lava ke hulu Kali Sat/Putih dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter.