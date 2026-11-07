Soroti Penataan Parkir yang Semrawut, Pemkot Jogja Bakal Menata Pasar Kotagede

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penataan parkir di Pasar Kotagede akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Yogyakarta. Pasalnya, jalan di sekitar pasar tersebut tergolong cukup padat.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama jajarannya mengecek langsung kondisi lalu lintas dan area parkir di sekitar pasar pada Jumat (6/11).

Selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk mencari solusi dari persoalan tersebut.

“Saya berharap ada solusi dan mungkin seminggu lagi atau paling lambat dua minggu lagi kami ada pertemuan lagi untuk membicarakan tentang pasar ini,” kata Hasto.

Faktor lain yang disoroti adalah pedagang yang meluber hingga area jalan.

“Mau tidak mau penataan Pasar Kotagede ini harus dilakukan. Tanpa mengurangi harapan dari pedagang-pedagang. Saya yakin bisa," ujarnya.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanuddin Aziz mengatakan pihaknya selama ini telah menerapkan manajemen lalu lintas dan parkir untuk mencegah penumpukan.

"Jadi, seperti yang di depan pasar itu sebenarnya sudah memberikan marka parkir yang di depan pasar di sisi selatan, tetapi kenyataan karena kapasitasnya membludak sehingga parkir juga di tepi jalan sisi utara," katanya.