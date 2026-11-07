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Pria yang Bawa Sajam Saat Demonstrasi di Malioboro Jadi Tersangka

Sabtu, 07 November 2026 – 15:50 WIB
Pria yang Bawa Sajam Saat Demonstrasi di Malioboro Jadi Tersangka - JPNN.com Jogja
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo. Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menetapkan seorang pria berinisial W sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata tajam (sajam).

Penetapan ini menjadi salah satu dari 12 kasus yang kini resmi naik ke tahap penyidikan pascademonstrasi di Yogyakarta pada 20 dan 28 Oktober lalu.

Aksi pria berinisial W tersebut sebelumnya sempat viral dan memicu sorotan publik di media sosial.

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Ia terekam membawa senjata tajam di tengah dinamika unjuk rasa hingga akhirnya ditangani secara khusus oleh Polresta Yogyakarta.

Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menegaskan bahwa polisi akan mengambil langkah hukum yang objektif dan transparan, baik terhadap massa aksi maupun kelompok-kelompok tertentu.

“Sebagaimana arahan Bapak Kapolri dan Bapak Gubernur DIY, kami berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dalam peristiwa 20 dan 28 Oktober lalu,” ujar Langgeng.

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Ia mengatakan seluruh penindakan didasarkan pada pengumpulan alat bukti dan fakta di lapangan.

"Setiap tindakan kekerasan, perusakan, maupun perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana akan kami tindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada,” ujarnya.

Polda DIY menetapkan seorang tesangka terkait kepemilikan senjata tajam saat aksi unjuk rasa di Malioboro pada 28 November 2026.
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