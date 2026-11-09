Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Senin 9 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Bantul menyediakan fasilitas pelayanan perpanjangan SIM pada hari ini, Senin (9/11/2026).

Berikut adalah daftar lokasi, waktu pelayanan, serta persyaratan yang perlu disiapkan pengemudi.

1. Kabupaten Sleman

Warga Sleman yang ingin memperpanjang SIM dapat mendatangi beberapa lokasi berikut:

Satpas Polresta Sleman

Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Jam Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Pelayanan Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall/SCH dan SIMMADE tidak beroperasi pada hari Senin ini.

2. Kabupaten Kulon Progo

Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dapat memanfaatkan dua lokasi pelayanan resmi pada hari ini:

Satpas 1450 Polres Kulon Progo

Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo

Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB

Pelayanan SIMENOR di depan Pemda Kulon Progo khusus beroperasi di hari Sabtu malam, sedangkan SIMMADE beroperasi setiap Selasa dan Kamis.

3. Kabupaten Bantul

Berdasarkan jadwal operasional Satlantas Polres Bantul untuk bulan November 2026:

Tidak ada pelayanan SIM Keliling di Bantul pada hari Senin, 9 November 2026.

Pelayanan SIM Keliling Bantul kembali dibuka pada hari Selasa, 10 November 2026 di Kantor Pemda Manding (MPP Komplek Pemda) mulai pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Persyaratan Dokumen Perpanjangan SIM Keliling

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, layanan SIM Keliling diperuntukkan bagi perpanjangan masa berlaku SIM (khususnya SIM A dan SIM C yang masih aktif).

Pastikan Anda membawa kelengkapan dokumen, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM asli yang masih berlaku beserta fotokopinya, fotokopi BPJS Kesehatan, dan surat Keterangan Sehat dan Surat Psikologi (dapat diperoleh langsung di lokasi pelayanan keliling)

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.