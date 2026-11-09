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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Ada Film Laut Bercerita Hingga Godzilla

Senin, 09 November 2026 – 07:43 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Ada Film Laut Bercerita Hingga Godzilla - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menghabiskan awal pekan di bioskop bisa menjadi pilihan tepat untuk melepas penat. Sejumlah bioskop di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menayangkan deretan film menarik hari ini, Senin (9/11/2026), mulai dari laga monster, komedi lokal, hingga drama adaptable populer.

Berikut susunan lengkap jadwal pemutaran bioskop di Ambarrukmo Plaza (Amplaz), Empire XXI, Jogja City Mall (JCM), Pakuwon Mall (CGV Hartono Mall), dan CGV Transmart Maguwo:

1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz XXI / CGV)
Laut Bercerita (135 Menit | R17+)
Jam Tayang: 12:30 | 13:15 | 15:05 | 15:50 | 18:25 | 20:00 | 21:00

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GJLS: Berapi-Api (110 Menit | R13+)
Jam Tayang: 12:35 | 14:45 | 16:55 | 19:05 | 21:15

Godzilla Minus Zero (135 Menit | R13+)
Jam Tayang: 12:45 | 15:20 | 17:55

Gak Ada Matinya! (121 Menit | R13+)
Jam Tayang: 13:10 | 15:35 | 18:00 | 20:25

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The Cat in the Hat (107 Menit | Semua Umur)
Jam Tayang: 17:40

Rambut Sewu: Satu Langkah Getih (105 Menit | R17+)
Jam Tayang: 20:30

Berikut susunan lengkap jadwal pemutaran bioskop di Ambarrukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall , Pakuwon Mall, dan CGV Transmart Maguwo.
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