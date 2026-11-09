Pria Mengamuk Bawa Sajam di Babarsari, Polisi Ungkap Pemicunya

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sebuah video yang memperlihatkan aksi keributan dan pengancaman terhadap petugas kepolisian viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Babarsari, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Senin (9/11).

Dalam video yang beredar luas, terlihat sejumlah orang berulah dan menghalau petugas kepolisian yang sedang bertugas sambil berteriak-teriak membawa senjata tajam.

Baca Juga: Pria yang Bawa Sajam Saat Demonstrasi di Malioboro Jadi Tersangka

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro menjelaskan bahwa insiden ini bermula dari laporan warga melalui call center 110 terkait suara bising dari musik yang diputar hingga pagi hari dan mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Mendapati laporan tersebut, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian pada sekitar pukul 09.40 WIB untuk menindaklanjuti keresahan warga.

Namun, alih-alih kooperatif, situasi justru memanas.

Baca Juga: Polisi Menahan Pria yang Membawa Sajam Saat Kericuhan di Malioboro

"Saat petugas memberikan imbauan, dua orang laki-laki yang diduga dalam pengaruh minuman keras tidak terima dan melakukan pengejaran menggunakan senjata tajam jenis parang," ujar Iptu Argo.

Berkat kesigapan aparat dan langkah persuasif yang diambil, situasi akhirnya bisa dikendalikan setelah personel gabungan tiba di lokasi bersama tokoh masyarakat yang dituakan setempat.