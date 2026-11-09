Polda DIY Sita Ribuan Miras Ilegal, Puluhan Orang Ditahan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) merazia beberapa lokasi produksi dan penjualan minuman keras ilegal. Razia tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

Sejak 26 Oktober hingga 6 November 2026, petugas menyita 6.182 botol minuman beralkohol ilegal.

Barang bukti tersebut terdiri dari 2.164 botol minuman beralkohol pabrikan dan 4.018 botol plastik berisi minuman oplosan.

Selain itu, petugas juga menyita 57 galon mineral dan 114 plastik berisi alkohol murni.

Dirresnarkoba Polda DIY Kombes Pol Arie Fadlani mengatakan bahwa razia menyasar tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi penjualan maupun produksi minuman beralkohol ilegal.

"Selama pelaksanaan kegiatan, petugas melakukan penindakan di 59 lokasi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami menemukan empat home industri yang memproduksi minuman beralkohol ilegal dalam jumlah besar," katanya.

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Total ada 59 orang telah ditahan dalam razia itu untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.

"Proses penegakan hukum dilanjutkan melalui mekanisme sidang tindak pidana ringan. Kami juga telah berkoordinasi dengan pengadilan negeri dan kejaksaan negeri setempat terkait proses hukum serta rencana pemusnahan barang bukti minuman beralkohol ilegal di Mapolda DIY," ujarnya.