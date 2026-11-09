Pancaroba Tiba, BMKG Imbau Warga Jogja Mewaspadai Cuaca Ekstrem

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengimbau masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem seiring memasukinya masa pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, BMKG mengidentifikasi suhu muka laut (Sea Surface Temperature/SST) di Laut Jawa dan Samudra Hindia selatan Jawa berada pada kisaran 26 hingga 28 derajat celcius, dengan anomali SST antara -2,0 hingga 0,0 derajat celcius.

Selain itu, terpantau adanya wilayah konvergensi atau pertemuan dan perlambatan massa udara di sepanjang Pulau Jawa, serta gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation (MJO) yang secara spasial berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif di DIY pada siang hingga malam hari.

Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta Feriomex Hutagalung menyatakan bahwa kondisi atmosfer tersebut memicu potensi terjadinya cuaca ekstrem secara mendadak selama masa transisi musim ini.

"Waspada potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan musim, seperti hujan lebat yang disertai petir, dan angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu," ujar Feriomex dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu (9/11).

Feriomex mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi berbagai dampak yang timbul akibat curah hujan, seperti genangan air hingga risiko pohon tumbang.

Masyarakat juga diminta untuk tidak berteduh di bawah pohon rindang saat hujan lebat yang disertai angin kencang berlangsung.

BMKG memprakirakan dinamika cuaca dan kondisi gelombang laut di wilayah DIY selama tiga hari ke depan sebagai berikut: