Usung Tema Bersama Satukan Bangsa, Ini 6 Pesan PP Muhammadiyah pada Milad ke-114

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bakal menggelar perhelatan Tanwir sekaligus Milad ke-114 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026.

Mengangkat tema "Bersama Satukan Bangsa", permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar ini rencananya dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta jajaran tokoh nasional.

Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti menyampaikan bahwa dalam agenda besar tersebut, Muhammadiyah membawa enam pesan kebangsaan utama untuk menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia.

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Persatuan dan Kebersamaan sebagai Modal Utama Bangsa

Kebersamaan dan persatuan yang berakar dari jiwa gotong royong serta simbol Bhinneka Tunggal Ika harus terus dihidupkan.

Sayuti mengingatkan agar ambisi politik individu maupun kelompok tidak menimbulkan ketegangan sosial yang mengancam kohesivitas bangsa.

"Aktivitas politik dan sosial, baik secara individu maupun kolektif dijamin dalam kehidupan demokrasi, tetapi ambisi politik yang berlebihan manakala tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berakibat pada ancaman kohesivitas di tubuh bangsa," kata Sayuti di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (9/11).

Penegakan Hukum dan Etika Kolektif untuk Tertib Sosial

Menghadapi konflik kepentingan antarkelompok atau institusi, diperlukan keteraturan sosial yang kokoh melalui penegakan hukum yang adil, jujur, objektif, dan transparan.

“Tanpa penegakan hukum yang kuat, adil, jujur, objektif, dan transparan tidak mungkin tercipta tertib sosial yang dapat menciptakan tatanan kehidupan yang baik untuk semua," katanya.