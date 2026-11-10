Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Selasa 10 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), layanan SIM Keliling dan unit layanan setempat kembali beroperasi pada hari ini, Selasa (10/11/2026).
Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat memperpanjang SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis.
Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini:
1. Kabupaten Sleman
Untuk wilayah Sleman, layanan perpanjangan SIM pada hari Selasa, 10 November 2026, dilayani melalui program SIMMADE dan layanan utama Satpas:
SIMMADE (SIM Masuk Desa)
Lokasi: Halaman Parkir Indogrosir
Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB
Satpas Polresta Sleman
Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB
2. Kabupaten Bantul
Satlantas Polres Bantul menyediakan layanan SIM Keliling di pusat pelayanan publik pemerintah kabupaten:
Layanan SIM Keliling Bantul
Lokasi: Kantor Pemda Manding (Mall Pelayanan Publik Komplek Pemda Bantul)
Waktu Pelayanan: 08.00 – 10.00 WIB
Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini.
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