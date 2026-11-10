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Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Selasa 10 November 2026

Selasa, 10 November 2026 – 08:57 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Selasa 10 November 2026 - JPNN.com Jogja
Layanan SIM Keliling Yogyakarta hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), layanan SIM Keliling dan unit layanan setempat kembali beroperasi pada hari ini, Selasa (10/11/2026).

Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat memperpanjang SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis.

Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini:

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1. Kabupaten Sleman
Untuk wilayah Sleman, layanan perpanjangan SIM pada hari Selasa, 10 November 2026, dilayani melalui program SIMMADE dan layanan utama Satpas:

SIMMADE (SIM Masuk Desa)
Lokasi: Halaman Parkir Indogrosir
Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Satpas Polresta Sleman
Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

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2. Kabupaten Bantul
Satlantas Polres Bantul menyediakan layanan SIM Keliling di pusat pelayanan publik pemerintah kabupaten:

Layanan SIM Keliling Bantul
Lokasi: Kantor Pemda Manding (Mall Pelayanan Publik Komplek Pemda Bantul)
Waktu Pelayanan: 08.00 – 10.00 WIB

Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini.
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