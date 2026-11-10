Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Selasa 10 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), layanan SIM Keliling dan unit layanan setempat kembali beroperasi pada hari ini, Selasa (10/11/2026).

Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat memperpanjang SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis.

Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo untuk hari ini:

1. Kabupaten Sleman

Untuk wilayah Sleman, layanan perpanjangan SIM pada hari Selasa, 10 November 2026, dilayani melalui program SIMMADE dan layanan utama Satpas:

SIMMADE (SIM Masuk Desa)

Lokasi: Halaman Parkir Indogrosir

Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

Satpas Polresta Sleman

Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

2. Kabupaten Bantul

Satlantas Polres Bantul menyediakan layanan SIM Keliling di pusat pelayanan publik pemerintah kabupaten:

Layanan SIM Keliling Bantul

Lokasi: Kantor Pemda Manding (Mall Pelayanan Publik Komplek Pemda Bantul)

Waktu Pelayanan: 08.00 – 10.00 WIB