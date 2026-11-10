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Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 10 November 2026

Selasa, 10 November 2026 – 09:07 WIB
Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 10 November 2026 - JPNN.com Jogja
Info Cuaca di Jogja pada hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa 10 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi dan siang hari. Memasuki sore hari, diprakirakan turun hujan hingga mala.

BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 10 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah berawa
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

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2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah berawa
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Cerah berawa
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 10 November 2026.
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