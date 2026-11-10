Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 10 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah bioskop di Yogyakarta menyajikan ragam pilihan film menarik untuk menemani waktu luang Anda hari ini, Selasa (10/11/2026). Mulai dari film drama adaptasi novel ternama Laut Bercerita, aksi komedi GJLS: Berapi-Api, film monster skala besar Godzilla Minus Zero, hingga film petualangan blockbuster Avengers Endgame: Encore dan The Odyssey.

Berikut adalah jadwal tayang lengkap bioskop di Jogja untuk hari Selasa, 10 November 2026. Tersedia di Amplaz, Pakuwon Mall, Empire XXI, Transmart dan Jogja City Mall.

1. Plaza Ambarrukmo (Amplaz XXI)

Laut Bercerita (R13+)

Jam Tayang: 12:30 | 13:15 | 15:05 | 15:50 | 17:40 | 18:25 | 20:15 | 21:00

GJLS: Berapi-Api (R13+)

Jam Tayang: 12:35 | 14:45 | 16:55 | 19:05 | 21:15

Godzilla Minus Zero (R13+)

Jam Tayang: 12:45 | 15:20 | 17:55 | 20:30

Gak Ada Matinya (R13+)

Jam Tayang: 13:10 | 15:35 | 18:00 | 20:25

2. Empire XXI

Putri, Jangan Gentayangan Lagi (R17+)

Jam Tayang: 12:10 | 16:30 | 20:55

Laut Bercerita (R17+)

Jam Tayang: 12:35 | 13:05 | 15:10 | 15:40 | 17:45 | 18:15 | 20:20 | 20:50