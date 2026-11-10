Seorang Pria Diamuk Massa di Jalan Gejayan, Ternyata Ini Pemicunya
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keributan terjadi di kawasan Jalan Affandi Gejayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (9/11) malam.
Seorang pengemudi mobil berinisial GIJ (21), warga Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, diduga dianiaya massa.
Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan peristiwa itu bermula saat GIJ melintas di Gang Guru dengan beberapa kali mengegas kendaraannya sehingga menimbulkan bunyi yang mengganggu warga sekitar.
Aksinya tersebut memicu reaksi dari warga dan pengguna jalan lainnya. GIJ dikejar hingga berhenti di sebuah toko.
"Situasi selanjutnya memanas dan pengemudi menjadi sasaran amuk massa. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka lebam dan lecet," katanya, Selasa (10/11).
Video mengeroyokan GIJ sempat viral di media sosial. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dari amukan massa.
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"Polisi saat ini masih melakukan pendalaman dengan meminta keterangan sejumlah saksi serta mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengetahui secara jelas rangkaian peristiwa tersebut," katanya.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan. (mcr25/jpnn)
Pria asal Jambi ini diamuk massa karena mengegas kendaraan dengan suara yang kencang di Gang Guru, Jalan Gejayan.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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