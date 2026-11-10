Yanto Terseret Ombak saat Cari Ikan di Pantai Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Seorang pemuda bernama Yanto (19) digulung ombak saat mencari ikan teri di Pantai Wediombo, Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (10/11) dini hari.

Sekitar pukul 00.05 WIB korban mencari ikan teri di pesisir saat air laut sedang pasang.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah I Sunu Handoko Bayu Sagara mengatakan di sekitar lokasi korban mencari ikan juga minim penerangan.

"Korban tidak dapat melihat datangnya ombak. Tiba-tiba korban terhempas gelombang dan terbawa arus ke tengah laut," kata Sunu.

Korban asal Tepus, Gunungkidul tersebut terseret ombak hingga 20-30 meter dari daratan.

Setelah mendapatkan laporan, pihaknya mendatangi lokasi dan melihat korban dalam kondisi kelelahan. Korban lalu dievakuasi menuju tempat yang aman.

"Korban berhasil diselamatkan. Kondisi sedikit lemas karena banyak minum air," ujarnya.

Kemudian, korban disarankan untuk langsung pulang setelah kondisinya dinilai sudah membaik. (mcr25/jpnn)