JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Yanto Terseret Ombak saat Cari Ikan di Pantai Gunungkidul

Yanto Terseret Ombak saat Cari Ikan di Pantai Gunungkidul

Selasa, 10 November 2026 – 15:59 WIB
Yanto Terseret Ombak saat Cari Ikan di Pantai Gunungkidul - JPNN.com Jogja
Ilustrasi korban terseret ombak pantai. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.COM

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Seorang pemuda bernama Yanto (19) digulung ombak saat mencari ikan teri di Pantai Wediombo, Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (10/11) dini hari.

Sekitar pukul 00.05 WIB korban mencari ikan teri di pesisir saat air laut sedang pasang.

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah I Sunu Handoko Bayu Sagara mengatakan di sekitar lokasi korban mencari ikan juga minim penerangan. 

Baca Juga:

"Korban tidak dapat melihat datangnya ombak. Tiba-tiba korban terhempas gelombang dan terbawa arus ke tengah laut," kata Sunu.

Korban asal Tepus, Gunungkidul tersebut terseret ombak hingga 20-30 meter dari daratan.

Setelah mendapatkan laporan, pihaknya mendatangi lokasi dan melihat korban dalam kondisi kelelahan. Korban lalu dievakuasi menuju tempat yang aman.

Baca Juga:

"Korban berhasil diselamatkan. Kondisi sedikit lemas karena banyak minum air," ujarnya. 

Kemudian, korban disarankan untuk langsung pulang setelah kondisinya dinilai sudah membaik. (mcr25/jpnn)

Seorang pemuda terseret ombak saat sedang mencari ikan di Pantai Wediombo. Korban terseret hingga 30 meter dari daratan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   gunungkidul terseret ombak pantai wediombo satlinmas Rescue Istimewa Wilayah I terseret ombak pantai wedi ombo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU