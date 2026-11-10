Yanto Terseret Ombak saat Cari Ikan di Pantai Gunungkidul
jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Seorang pemuda bernama Yanto (19) digulung ombak saat mencari ikan teri di Pantai Wediombo, Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (10/11) dini hari.
Sekitar pukul 00.05 WIB korban mencari ikan teri di pesisir saat air laut sedang pasang.
Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah I Sunu Handoko Bayu Sagara mengatakan di sekitar lokasi korban mencari ikan juga minim penerangan.
"Korban tidak dapat melihat datangnya ombak. Tiba-tiba korban terhempas gelombang dan terbawa arus ke tengah laut," kata Sunu.
Korban asal Tepus, Gunungkidul tersebut terseret ombak hingga 20-30 meter dari daratan.
Setelah mendapatkan laporan, pihaknya mendatangi lokasi dan melihat korban dalam kondisi kelelahan. Korban lalu dievakuasi menuju tempat yang aman.
Baca Juga:
"Korban berhasil diselamatkan. Kondisi sedikit lemas karena banyak minum air," ujarnya.
Kemudian, korban disarankan untuk langsung pulang setelah kondisinya dinilai sudah membaik. (mcr25/jpnn)
Seorang pemuda terseret ombak saat sedang mencari ikan di Pantai Wediombo. Korban terseret hingga 30 meter dari daratan.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News