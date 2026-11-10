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Pria yang Ancam Polisi Pakai Parang di Babarsari Jadi Tersangka

Selasa, 10 November 2026 – 16:10 WIB
Pria yang Ancam Polisi Pakai Parang di Babarsari Jadi Tersangka - JPNN.com Jogja
Barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam polisi. Foto: Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Polresta Sleman menetapkan pria berinisial TMK sebagai tersangka karena mengancam petugas kepolisian menggunakan parang di Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman.

Peristiwa itu bermula pada Senin pagi (9/11), saat polisi menerima aduan masyarakat terkait sekelompok orang yang menyetel musik hingga pagi sehingga menganggu warga lainnya.

Laporan itu lalu ditindaklanjuti polisi dengan mendatangi lokasi dan memberikan imbauan. Akan tetapi, polisi tersebut justru diusir menggunakan parang.

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Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti.

Sebuah parang telah disita polisi sebagai barang bukti dalam kasus yang sempat viral di media sosial tersebut.

"Dalam peristiwa tersebut terdapat dua orang yang diduga terlibat dalam pengejaran petugas. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman penyidik, baru satu orang yang memenuhi unsur dugaan tindak pidana terkait kepemilikan senjata tajam," katanya, Selasa (10/11).

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Tersangka dijerat dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penguasaan senjata penikam atau penusuk tanpa hak.

"Saat ini proses penyidikan masih berjalan, termasuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya. (mcr25/jpnn)

Polisi menetapkan TMK sebagai tersangka karena mengancam polisi dengan senjata tajam pada Senin pagi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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