Sultan HB X Temui Ratusan Pedemo, Respons Gubernur Dinilai Tak Konkret

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui ratusan pedemo di depan kantornya di Jalan Suryatmajan, Kota Yogyakarta pada Selasa (10/11) sore.

Sri Sultan menemui massa aksi ditemani oleh beberapa pejabat Pemerintah DIY dan Kapolda DIY.

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil berdemonstrasi di kawasan Malioboro untuk menyampaikan beberapa tuntutan, seperti mendesak pencabutan Pergub DIY tentang Jaga Warga dan larangan aksi di sepanjang sumbu filosofi.

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Massa aksi menilai Jaga Warga selama ini digunakan sebagai kedok premanisme untuk dibenturkan dengan para demonstran.

Selain itu, massa aksi juga menuntut penetapan upah minimum kota (UMK) sesuai kebutuhan hidup layak, serta mendesak penghentian kriminalisasi terhadap ojol.

Merespons tuntutan pedemo terkait penetapan UMK yang layak, Sultan mengatakan dasar penetapan besaran kenaikan upah berada di kewenangan kementerian terkait lewat dewan pengupahan.

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"Kesepakatannya ada di situ. Kami itu dari kabupaten sama provinsi tidak bisa memaksa," kata gubernur.

Terkait premanisme, Sultan menegaskan tidak boleh ada bentuk kekerasan apapun terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya.