Promo Libur Akhir Tahun, 91 Perjalanan Kereta Api di Daop 6 Dapat Diskon 30 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyiapkan program stimulus berupa potongan harga tiket sebesar 30 persen.

Diskon ini berlaku untuk 91 perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial di wilayah Daop 6.

Program diskon tarif ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kebijakan ini dihadirkan untuk mendorong mobilitas masyarakat, menggairahkan sektor pariwisata dan UMKM, serta merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan bahwa pemesanan tiket promo sudah dibuka sejak 7 November 2026 untuk jadwal keberangkatan mulai 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

"Ada 91 perjalanan kereta api ekonomi komersial di wilayah Daop 6 Yogyakarta yang masuk dalam program diskon 30 persen ini. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik mungkin melalui aplikasi Access by KAI maupun seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI," ujar Feni.

Potongan harga berlaku khusus untuk perjalanan kelas ekonomi komersial yang telah ditentukan.

Beberapa rangkaian kereta yang mendapatkan diskon tarif di antaranya: