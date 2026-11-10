Bulan Depan KA Manahan Bakal Berhenti di Stasiun Wates

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengumumkan bahwa Kereta Api (KA) 59 Manahan relasi Solo Balapan–Gambir akan resmi melayani naik dan turun penumpang di Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Layanan baru ini mulai berlaku pada 1 Desember 2026, bertepatan dengan diberlakukannya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026.

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyatakan bahwa penambahan titik pemberhentian ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya yang memerlukan alternatif transportasi menuju Jakarta maupun rute sebaliknya.

"Penambahan stasiun pemberhentian KA ini menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini memerlukan alternatif transportasi kereta api dengan jadwal yang lebih beragam dari Wates menuju Gambir," ujar Feni di Yogyakarta, Selasa (10/11).

Jadwal dan Rute Perjalanan

KA 59 Manahan merupakan rangkaian kereta api kelas eksekutif. Mulai 1 Desember 2026, kereta ini dijadwalkan berangkat dari Stasiun Wates setiap hari pada pukul 11.26 WIB.

Dalam perjalanan dari Solo Balapan menuju Gambir, KA 59 Manahan melayani pemberhentian di sejumlah stasiun strategis, yaitu:

Stasiun Solo Balapan

Stasiun Klaten

Stasiun Yogyakarta

Stasiun Wates

Stasiun Kutoarjo

Stasiun Kebumen

Stasiun Gombong

Stasiun Kroya

Stasiun Purwokerto

Stasiun Cirebon

Stasiun Cikarang

Stasiun Bekasi

Stasiun Jatinegara

Stasiun Gambir (Tujuan Akhir)

Pemesanan tiket KA 59 Manahan untuk keberangkatan mulai 1 Desember 2026 sudah dibuka sejak Minggu (1/11/2026). Masyarakat dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI maupun situs resmi kai.id.

Feni menegaskan bahwa kebijakan penambahan pemberhentian ini dilakukan setelah mendengar masukan pelanggan demi meningkatkan mutu pelayanan dan kenyamanan pengguna transportasi massal. (antara/jpnn)