Sultan HB X Janji Bakal Meninjau Kembali Keberadaan Jaga Warga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil di depan kantornya di Jalan Suryatmajan, Kota Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan berjanji akan meninjau kembali keberadaan kelompok Jaga Warga di wilayahnya.

Didampingi sejumlah pejabat Pemerintah DIY dan Kapolda DIY, Sri Sultan mendengarkan langsung berbagai tuntutan massa aksi yang sebelumnya menggelar unjuk rasa di kawasan Malioboro.

Salah satu tuntutan utama massa adalah mendesak pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY tentang Jaga Warga serta pencabutan aturan larangan aksi unjuk rasa di sepanjang Kawasan Sumbu Filosofi.

Massa aksi menilai keberadaan Jaga Warga selama ini kerap disalahgunakan sebagai kedok premanisme dan dibenturkan langsung dengan masyarakat maupun demonstran yang tengah menyampaikan aspirasi.

Menanggapi hal tersebut, Sri Sultan menyatakan bahwa keberadaan Jaga Warga pada dasarnya dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat di tingkat lokal.

Namun, Pemda DIY terbuka untuk mengevaluasi kebijakan tersebut saat dinilai menghambat iklim demokrasi.

"Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," kata Sultan HB X saat berbicara di hadapan massa aksi.