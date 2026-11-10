Bersiap Menghadapi Cuaca Ekstrem: Bersihkan Saluran Air, Cek Konstruksi Baliho

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Yogyakarta mengimbau pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan musim (pancaroba).

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Yogyakarta Mamenun menyampaikan bahwa langkah pencegahan dini sangat penting untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hingga hujan es.

"Mengimbau melakukan langkah mitigasi antara lain membersihkan saluran air, memangkas dahan pohon yang berisiko tumbang," kata Mamenun dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Selasa (10/11).

Selain pembersihan saluran air dan pemangkasan pohon rindang, BMKG juga meminta pihak-pihak terkait untuk memastikan keandalan struktur bangunan dan keamanan papan reklame atau baliho di tempat umum agar tidak berisiko roboh saat diterjang angin kencang.

Berdasarkan analisis prakiraan iklim BMKG untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), curah hujan diprediksi akan meningkat secara bertahap sepanjang November hingga awal Desember 2026.

Pada Dasarian II November (11–20 November 2026), curah hujan berada dalam kategori rendah hingga menengah, berkisar antara 20 hingga 100 mm per dasarian.

Memasuki Dasarian III November (21–30 November 2026), intensitas hujan diperkirakan meningkat ke kategori menengah, yakni antara 50 hingga 150 mm per dasarian.

Kondisi hujan kategori menengah sebesar 50 hingga 150 mm per dasarian ini diprediksi masih berlanjut hingga Dasarian I Desember (1–10 Desember 2026).