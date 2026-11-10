Penerangan Jalan di Gunungkidul Masih Minim, PJU Baru 13 Persen dari Kebutuhan

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih jauh dari kata ideal.

Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul mencatat jumlah PJU yang terpasang saat ini baru mencapai sekitar 3.000 titik, atau hanya 13 persen dari total kebutuhan wilayah yang diperkirakan menyentuh 23.000 titik.

Kondisi minimnya penerangan ini menjadi perhatian serius mengingat Gunungkidul merupakan kabupaten terluas di DIY, dengan cakupan mencapai 47 persen dari total luas wilayah provinsi tersebut.

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Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Setiyo Hartato menyampaikan bahwa PJU menjadi salah satu prioritas penanganan karena gap yang sangat lebar antara kondisi di lapangan dengan proyeksi kebutuhan jaringan jalan kabupaten.

"Kami telah menganalisis kebutuhan di tahun 2028, kondisi PJU saat ini sekitar kurang dari 3.000 titik. Sedangkan kebutuhan kalkulasinya sekitar 23.000-an titik dengan asumsi itu seluruh jalan kabupaten di wilayah Gunungkidul dipasang PJU," ujar Setiyo di Gunungkidul, Selasa (10/11/2026).

Setiyo menggambarkan bahwa angka 3.000 titik terasa sangat kecil ketika tersebar di wilayah Gunungkidul yang membentang luas.

"Kalau 3.000 titik dipasang di Bantul memang sudah cukup berasa, apalagi wilayah yang lebih sempit lainnya," ungkapnya.

Kawasan Selatan dan Jalur Strategis Jadi Prioritas

Dishub mengidentifikasi wilayah yang paling mendesak membutuhkan penerangan tambahan berada di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) bagian selatan serta kawasan karst Gunungsewu.