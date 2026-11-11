Polisi Tangkap Ratusan Massa Aksi Pascademo 10 November di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan massa aksi ditangkap polisi pascademonstrasi 10 November di Kota Yogyakarta.

Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Jogja memanggil dimulai sejak siang hari di depan Gedung DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY hingga berakhir di Titik Nol Kilometer.

Memasuki malam hari, sejumlah massa mulai membubarkan diri. Akan tetapi, menurut Polda DIY, pukul 20.07 WIB ada massa aksi yang melakukan penyerangan ke area DPRD DIY di Jalan Malioboro.

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Aparat kepolisian lalu mendorong kerumunan massa hingga ke area Tugu Pal Putih.

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan hingga pukul 02.46 WIB pihaknya telah menangkap 106 orang.

"Terhadap para pihak yang diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman guna mengetahui peran masing-masing serta mengungkapkan kemungkinan keterlibatan pihak lain," katanya.

Selain itu, aparat kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti berupa molotov, petasan, sebuah senjata tajam dan ketapel.

"Situasi terus dipantau dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan secara resmi," ujarnya. (mcr25/jpnn)