Aparat Kejar Massa Aksi hingga ke Kampus, UGM Buka Suara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia buka suara terkait kericuhan pascademonstrasi yang terjadi hingga wilayah kampusnya pada Selasa (10/11). Bentrokan massa dengan aparat tersebut terjadi hingga Rabu dini hari.

Dalam keterangan resminya, Ova menolak keras tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap civitas academica.

"Universitas menegaskan bahwa setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia," kata rektor.

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Menurutnya, UGM telah mengambil langkah verifikasi dan pendataan terhadap mahasiswanya yang dilaporkan ditahan pihak kepolisian.

"Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang," kata Ova.

Ia menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik.

Tim Hukum Bara Adil menghimpun hingga saat ini 64 aduan masuk lewat hotline mereka.

Perinciannya meliputi 64 orang ditahan, 13 orang tidak ada kabar, dua orang dipulangkan dan dua orang di rumah sakit. (mcr25/jpnn)