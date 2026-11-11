Maling Motor di UNY Ditangkap dan Dibawa ke Pos Satpam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria berinisial MIR (19) tepergok hendak mencuri sepeda motor di area parkir Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Selasa (10/11).

Saat kejadian saksi melihat gerak-gerik terduga pelaku yang mencurigakan.

Pria asal Kabupaten Kulon Progo tersebut membuka jok dan dasbor sepeda motor yang terparkir.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan saksi lantas membawa MIR ke pos satpam.

Di pos satpam tersebut pelaku dikerumuni massa yang emosi melihat aksi curanmor tersebut.

"Petugas Polsek Bulaksumur yang menerima laporan selanjutnya mendatangi lokasi dan membawa terduga pelaku beserta barang bukti," katanya, Rabu (11/11).

Dari tangan pelaku polisi menyita uang tunai Rp 274.500.

Polisi mengimbau pengguna kendaraan bermotor agar memastikan kendaraannya dalam kondisi terkunci dan tidak meninggal barang berharga di kendaraan. (mcr25/jpnn)