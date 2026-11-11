Nilai Investasi di Sleman Mencapai Rp 3,53 Triliun, Jepang Penyumbang Terbesar

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman mencatat realisasi investasi pada Januari–September 2026 mencapai Rp 3,53 triliun.

Sektor dengan kontribusi terbesar pada Triwulan III 2026, yaitu transportasi, pergudangan dan telekomunikasi sekitar Rp 1,14 triliun.

Jepang menjadi salah satu negara investor utama dengan nilai mencapai Rp 108,16 miliar.

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Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman Triana Wahyuningsih mengatakan realisasi investasi Sleman terbanyak dibandingkan daerah lain di DIY karena daya tarik dan kemudahan pelayanannya.

"Sistem pelayanan kami semua sudah online. Jadi, bisa diakses oleh semua masyarakat tanpa harus hadir ke kantor dan itu persyaratan sudah jelas, SOP sudah ada, biayanya pun bisa dilihat sehingga investor jadi lebih percaya dan aman untuk menanamkan investasinya di Sleman," kataTriana, Rabu (11/11).

Selain dari Negara Matahari Terbit, investor juga tercatat berasal dari Cyprus, Singapura hingga Hong Kong.

"Sektor yang terbanyak penyumbang investasinya, ya, dari transportasi, pergudangan, telekomunikasi, itu sektor yang tertinggi dalam penyerapan nilai investasi," ujarnya.

Investasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, memperkuat rantai pasok daerah dan membuka kemitraan dengan UMKM. (mcr25/jpnn)