Program Penghapusan Denda PBB-P2 Sleman Berjalan hingga Akhir 2026

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman menghapus sanksi administratif berupa bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang.

Program penghapusan sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 Tahun 2026 berlaku sejak 20 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Wawan Hariawan mengatakan langkah ini sebagai bentuk komitmen dalam memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

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"Penghapusan denda PBB-P2 yang mencapai angka maksimalnya Rp 100 juta. Jadi, dendanya itu yang di bawah Rp 100 juta untuk tunggakan mulai 2013 sampai tahun ini akan dihapuskan," katanya, Rabu (11/11).

Keringanan yang diberikan diharapkan dapat segera dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak sebelum batas tempo usai.

"Ini tentunya juga akan makin mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman yang ujungnya juga akan kembali ke masyarakat berupa pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor," ujar Wawan.

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Berdasarkan database BKAD, total jumlah piutang sanksi adminitratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp 53,7 miliar dari tunggakan PBB-P2 terutang sebesar Rp 138 miliar.

Terhitung hingga 10 November 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai Rp 93.905.712.434 atau sebesar 95,3 persen dari target penerimaan.