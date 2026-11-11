Penanganan Massa Aksi di Jogja Dianggap Brutal, Begini Kata Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengerahan aparat keamanan dalam jumlah besar pascademonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, yang berujung ricuh terus mendapat sorotan tajam. Tindakan pengamanan oleh jajaran Polda DIY dari kawasan Malioboro hingga ke area lingkungan kampus dinilai publik berlebihan dan berindikasi represif.

Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharuddin Kamba mengecam keras dugaan brutalitas aparat dalam menangani massa aksi.

Kamba menilai penanganan yang menyasar hingga lingkungan akademik tidak dapat dibenarkan.

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"Apalagi terjadi di lingkungan atau area kampus. Hal tersebut menunjukkan aparat gabungan tidak untuk mengamankan demonstrasi, tetapi diduga merupakan bentuk represi sistematis dan teror terhadap masyarakat," tegas Kamba, Rabu (11/11).

Atas insiden ini, JPW mendesak lembaga independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan melakukan investigasi mendalam terhadap prosedur pengamanan yang diterapkan Polda DIY.

Kericuhan pascademonstrasi yang berlangsung sejak Selasa (10/11) dan meluas hingga area kampus pada Rabu dini hari juga memicu repons dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM).

Rektor UGM Ova Emilia menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan yang menyasar civitas academica.

"Universitas menegaskan bahwa setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia," kata Ova dalam keterangan resminya.