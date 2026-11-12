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Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Kamis 12 November 2026: Sore dan Malam Turun Hujan

Kamis, 12 November 2026 – 08:23 WIB
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Kamis 12 November 2026: Sore dan Malam Turun Hujan - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis 12 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi dan siang hari. Memasuki sore hari, diprakirakan turun hujan hingga malam.

BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 12 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah berawa
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

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2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah berawa
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Berawa
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 12 November 2026.
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