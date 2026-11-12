Jadwal Pelayanan SIM Keliling Hari Ini, Kamis 12 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling dan layanan Satpas di wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo kembali beroperasi hari ini, Kamis 12 November 2026.

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A maupun SIM C, berikut rincian lokasi dan jadwal pelayanan resmi yang dibuka hari ini.

1. Kabupaten Sleman

Untuk wilayah Sleman, masyarakat dapat mengakses layanan perpanjangan SIM di lokasi berikut:

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Catatan: Layanan Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH) hanya beroperasi setiap Sabtu malam (jadwal terdekat Sabtu, 14 November 2026).

2. Kabupaten Bantul

Satlantas Polres Bantul menggelar layanan SIM Keliling hari ini di lokasi berikut:

Lokasi: Kalurahan Gilangharjo (Halaman Kalurahan Gilangharjo)

Waktu Pelayanan: Pukul 08.00 – 10.00 WIB

3. Kabupaten Kulon Progo

Untuk wilayah Kulon Progo, pelayanan SIM dibuka di beberapa titik layanan:

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Pukul 08.00 – 13.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo: Pukul 08.00 – 13.00 WIB

SIMMADE (SIM Masuk Desa): Kapanewon Nanggulan, pukul 08.00 – 12.00 WIB

Persyaratan Perpanjangan SIM Keliling

Sebelum mendatangi lokasi layanan SIM Keliling, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan, yaitu SIM Asli yang masih berlaku, Fotokopi KTP, Fotokopi SIM dan Fotokopi Kartu BPJS / Kepesertaan Aktif

Surat keterangan yang harus disediakan juga adalah surat keterangan sehat dan surat keterangan psikologi. Kedua surat keterangan ini umumnya dapat diperoleh langsung di area bus/lokasi pelayanan.

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sah. Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C (perseorangan) sebelum masa berlakunya habis.