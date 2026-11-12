Jadwal Pelayanan SIM Keliling Hari Ini, Kamis 12 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling dan layanan Satpas di wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo kembali beroperasi hari ini, Kamis 12 November 2026.
Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A maupun SIM C, berikut rincian lokasi dan jadwal pelayanan resmi yang dibuka hari ini.
1. Kabupaten Sleman
Untuk wilayah Sleman, masyarakat dapat mengakses layanan perpanjangan SIM di lokasi berikut:
Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
Catatan: Layanan Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH) hanya beroperasi setiap Sabtu malam (jadwal terdekat Sabtu, 14 November 2026).
2. Kabupaten Bantul
Satlantas Polres Bantul menggelar layanan SIM Keliling hari ini di lokasi berikut:
Lokasi: Kalurahan Gilangharjo (Halaman Kalurahan Gilangharjo)
Waktu Pelayanan: Pukul 08.00 – 10.00 WIB
3. Kabupaten Kulon Progo
Untuk wilayah Kulon Progo, pelayanan SIM dibuka di beberapa titik layanan:
Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Pukul 08.00 – 13.00 WIB
Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo: Pukul 08.00 – 13.00 WIB
SIMMADE (SIM Masuk Desa): Kapanewon Nanggulan, pukul 08.00 – 12.00 WIB
Persyaratan Perpanjangan SIM Keliling
Sebelum mendatangi lokasi layanan SIM Keliling, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan, yaitu SIM Asli yang masih berlaku, Fotokopi KTP, Fotokopi SIM dan Fotokopi Kartu BPJS / Kepesertaan Aktif
Surat keterangan yang harus disediakan juga adalah surat keterangan sehat dan surat keterangan psikologi. Kedua surat keterangan ini umumnya dapat diperoleh langsung di area bus/lokasi pelayanan.
Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sah. Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C (perseorangan) sebelum masa berlakunya habis.
Berikut ini jadwal pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 12 November 2026.
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