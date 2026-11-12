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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 12 November 2026

Kamis, 12 November 2026 – 08:51 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 12 November 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Jogja dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu luang atau akhir pekan lebih awal dengan menonton film, sejumlah bioskop di Yogyakarta menyajikan ragam pilihan genre menarik hari ini, Kamis 12 November 2026.

Mulai dari adaptasi layar lebar Laut Bercerita, film laga monster Godzilla Minus Zero, epik Ramayana - Director's Cut, hingga film komedi lokal Lagi Probation: Kerja Ngejar Apa Sih? dan Gak Ada Matinya!, berikut adalah jadwal tayang lengkap bioskop di Yogyakarta hari ini:

1. Plaza Ambarrukmo (Ambarrukmo XXI)
Laut Bercerita (17+)
SHOWTIME: 12:30 | 15:05 | 17:40 | 20:15

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Dewi Siluman Ular (17+)
SHOWTIME: 12:45 | 14:40 | 16:35 | 18:30 | 20:25

Gak Ada Matinya (13+)
SHOWTIME: 13:10 | 15:35 | 18:00 | 20:25

GJLS: Berapi-Api (13+)
SHOWTIME: 13:15 | 18:00

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Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (17+)
SHOWTIME: 13:30 | 15:55 | 18:20 | 20:45

Godzilla Minus Zero (13+)
SHOWTIME: 15:25 | 20:10

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Kamis 12 November 2026.
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