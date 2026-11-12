Jaringan Gusdurian Kecam Pelibatan Militer dalam Penanganan Aksi di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Gusdurian mengecam keras dugaan tindakan represif aparat serta keterlibatan unsur militer dalam penanganan massa aksi peringatan Hari Pahlawan Nasional di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam.

Koordinator Seknas Jaringan Gusdurian Jay Akhmad menilai pengerahan kekuatan secara berlebihan dalam menghadapi aksi masyarakat sipil merupakan kemunduran demokrasi.

Ia menyoroti penerjunan personel tentara beserta kendaraan taktis, penangkapan paksa terhadap lebih dari seratus peserta aksi yang disertai kekerasan, hingga pengejaran massa yang berlanjut sampai dini hari.

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Menurut Jay, keberadaan tentara dalam pengamanan demonstrasi seolah memosisikan warga negara sebagai lawan yang berbahaya.

“Seolah mencerminkan sikap pemerintah yang antikritik. Padahal, di negara demokrasi penyampaian kritik merupakan wujud kecintaan warga terhadap kondisi berbangsa dan bernegara yang seharusnya diberikan ruang,” kata dia.

Dalam catatan Jaringan Gusdurian, aksi ribuan masyarakat Yogyakarta yang menyuarakan isu pelestarian lingkungan, perbaikan ekonomi, dan penegakan hukum tersebut awalnya berjalan damai serta tertib hingga pukul 19.30 WIB.

Namun, situasi berubah ricuh di beberapa titik saat massa mulai membubarkan diri sehingga membuat peserta aksi terdesak masuk ke kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jaringan Gusdurian menyayangkan adanya penembakan gas air mata yang tetap dilakukan aparat meski berada di area kampus yang lokasinya berdekatan dengan kompleks Rumah Sakit Panti Rapih.