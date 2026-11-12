Amnesty International Desak Kapolri Evaluasi Penanganan Aksi di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Amnesty International Indonesia mengecam tindakan represif serta pengerahan kekuatan secara berlebihan oleh aparat keamanan saat menangani aksi unjuk rasa peringatan Hari Pahlawan Nasional di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu dini hari.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai berulangnya intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa setelah aksi damai berlangsung merupakan situasi yang tidak boleh dinormalisasi.

Ia secara khusus menyoroti keterlibatan unsur militer serta operasi pengamanan yang dilaporkan merangsek masuk ke zona sipil yang seharusnya dilindungi, seperti lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan area sekitar Rumah Sakit Panti Rapih.

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"Kami mencatat bahwa dalam insiden tersebut, korban berjatuhan dari kedua sisi, baik mahasiswa, warga, maupun aparat. Situasi ini tidak boleh dinormalisasi. Yang paling menonjol adalah pengerahan militer dan tindakan personel yang merangsek masuk ke dalam kampus. Itu zona sipil yang harus dilindungi," ujar Usman dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Menurut Amnesty International, peristiwa di Yogyakarta memperlihatkan pola berulang ketika aksi damai aliansi mahasiswa dan masyarakat pada siang hingga sore hari berubah menjadi kericuhan pada malam hari akibat provokasi dan pelemparan oleh kelompok tak dikenal.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kegagalan intelijen serta pengamanan aparat dalam memisahkan massa damai dari aktor provokator.

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Meski demikian, Usman menegaskan tanggung jawab utama tetap berada di tangan negara. Respons aparat penegak hukum dengan mengerahkan ratusan personel Polda DIY dan TNI lengkap dengan kendaraan lapis baja, meriam air (water cannon), tembakan gas air mata, serta penangkapan ratusan orang dinilai jauh dari prinsip proporsionalitas, nesesitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Penggunaan kekuatan yang tidak terukur di area sensitif dinilai sangat membahayakan keselamatan publik dan memperluas eskalasi bentrokan.