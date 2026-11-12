Proyek Kereta Gantung di Sleman Masih Menunggu Izin Gubernur

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Rencana pembangunan wahana kereta gantung di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam tahap pengurusan perizinan.

Proyek senilai Rp 200 miliar tersebut sebagian akan menggunakan tanah kas desa sehingga harus mendapat izin Pemerintah DIY.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman Triana Wahyuningsih mengatakan pihaknya saat masih masih menunggu rampungnya proses perizinan di provinsi.

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"Untuk kegiatan kereta gantung sendiri sebetulnya sudah ter-cleansing. Hanya saja pembukaannya ada tanah kas desa sehingga diperlukan izin dari gubernur dan itu sedang berproses," kata Triana.

Pihaknya tidak bisa memprediksi waktu perizinan tersebut rampung. Akan tetapi, Triana memastikan investor tetap berkomitmen penuh menjalankan proyek kereta gantung tersebut.

"Kalau dari sisi investor itu berkomitmen tetap akan mewujudkan kegiatan kereta gantung," ujarnya.

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Lebih lanjut, Triana memastikan bahwa proyek kereta gantung dari investor lokal ini telah memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang dipersyaratkan.

Rencananya proyek kereta gantung tersebut membentang sepanjang 8 kilometer melewati sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sleman.