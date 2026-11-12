Banyak Proyek Pembangunan, Pemkab Sleman Bakal Merevisi Perda RTRW

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai meninjau kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setelah lima tahun diberlakukan.

Langkah peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sleman ini dilakukan guna menyesuaikan kebijakan tata ruang dengan masifnya laju pembangunan di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman Dona Saputra Ginting menegaskan bahwa perencanaan tata ruang yang adaptif sangat penting demi menjaga keberlanjutan wilayah di tengah gencarnya alih fungsi lahan untuk berbagai proyek strategis.

"Untuk tata ruang Kabupaten Sleman dinilai perlu direvisi karena ada proyek strategis nasional pembangunan tol, ada sekolah rakyat, ada KDMP, dan yang baru ini terkait perikanan darat sehingga kami sedang dalam proses merevisi RTRW," ujar Dona, Rabu (11/11).

Dona menjelaskan draf revisi yang saat ini tengah disusun oleh Pemkab Sleman nantinya akan dibawa dan diuji lebih lanjut di tingkat kementerian terkait sebelum disahkan.

Dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Sleman tersebut, pemerintah daerah menekankan tiga pilar utama sebagai fondasi pengembangan wilayah.

Pilar pertama adalah sektor pendidikan, di mana keberadaan berbagai perguruan tinggi dan kampus diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pilar kedua menyasar sektor pertanian yang didorong agar tetap menjadi sumber pendapatan masyarakat melalui pengembangan beragam metode serta variasi jenis tanaman.