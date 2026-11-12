Kadin DIY Menyikapi Dinamika Unjuk Rasa di Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY) mengeluarkan pernyataan sikap resmi merespons dinamika aksi unjuk rasa yang terjadi pada 10 November lalu di Kota Yogyakarta.

Aksi yang awalnya berlangsung kondusif tersebut diketahui memanas saat memasuki malam hari hingga berujung ricuh di kawasan Malioboro, yang mengakibatkan ratusan massa aksi ditangkap polisi.

Dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (12/11), Kadin DIY menegaskan bahwa mereka menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di muka umum.

Kadin DIY menilai penyampaian pendapat oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil merupakan elemen vital dalam menjaga iklim demokrasi serta fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kadin DIY turut mengapresiasi seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai demi menjaga keharmonisan di Yogyakarta.

Namun, di sisi lain, organisasi pengusaha ini dengan tegas menolak segala bentuk tindak kekerasan maupun perusakan yang dapat mengancam keselamatan warga dan mengganggu ketertiban umum.

Baca Juga: Pria yang Bawa Sajam Saat Demonstrasi di Malioboro Jadi Tersangka

Terkait insiden kericuhan dan proses penegakan hukum pascaaksi, Kadin DIY meminta adanya penanganan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

"Kami mendorong agar setiap dugaan pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat maupun aparat keamanan, ditangani secara objektif, transparan, profesional, dan berdasarkan hukum," tulis pernyataan resmi Kadin DIY.