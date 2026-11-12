ORI DIY Minta Polisi Tak Buru-Buru Pakai Pendekatan Pidana dalam Penanganan Massa Aksi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) meminta jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) untuk mengedepankan pendekatan humanis serta tidak terburu-buru menggunakan instrumen pemidanaan dalam menyikapi dinamika aksi unjuk rasa yang berujung penangkapan di Yogyakarta.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Muflihul Hadi menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebaiknya direspons dengan langkah persuasif, dialogis, dan edukatif, bukan dengan pendekatan yang semata-mata menghukum.

"Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum, segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan hak-hak dasar seluruh warga yang diamankan terpenuhi secara utuh," tegas Muflihul Hadi dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu (11/11).

Menyikapi insiden tersebut, Ombudsman RI DIY menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus melayangkan sejumlah desakan utama kepada Polda DIY dan satuan wilayah terkait.

Pertama, polisi diminta tidak terburu-buru memakai jalur pidana dan lebih mengutamakan dialog.

Kedua, Ombudsman mendesak polisi untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan akuntabel sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta segera membebaskan massa aksi yang tidak terbukti melanggar hukum.

“Aparat wajib memedomani Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa dan Penggunaan Kekuatan secara proporsional. Bagi massa yang masih diamankan, polisi harus menjamin mereka bebas dari kekerasan fisik maupun intimidasi psikis, serta membuka akses seluas-luasnya bagi pendampingan hukum, kunjungan keluarga, dan layanan medis bagi yang terluka,” ujar Muflihul.

Sebagai langkah pengawasan konkret, Muflihul Hadi bersama tim ORI DIY mendatangi langsung Mapolda DIY pada Rabu (11/11/2026) dan diterima oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda DIY.