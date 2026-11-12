JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 1 Orang Jadi Tersangka Pascademo 10 November, Terancam Pidana 15 Tahun

1 Orang Jadi Tersangka Pascademo 10 November, Terancam Pidana 15 Tahun

Kamis, 12 November 2026 – 16:15 WIB
1 Orang Jadi Tersangka Pascademo 10 November, Terancam Pidana 15 Tahun - JPNN.com Jogja
Polda DIY menetapkan satu orang tersangka dalam periswita yang terjadi pascademonstrasi 10 November 2026. Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) resmi menetapkan satu orang tersangka dalam insiden yang terjadi setelah aksi unjuk rasa 10 November 2026 di kawasan Malioboro.

Sedangkan 154 orang lainnya, termasuk 22 anak-anak yang sempat ditahan telah dilepaskan karena tidak terbukti terlibat tindak pidana.

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan bahwa dari total 157 orang yang ditangkap saat kericuhan pecah, polisi telah memeriksa secara intensif untuk mendalami peran masing-masing individu, termasuk melakukan tes urine.

Baca Juga:

"Satu orang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan bahan peledak atau senjata dan atau penyalahgunaan bahan berbahaya," kata AKBP Novita Eka Sari pada Kamis (12/11).

Tersangka yang kini ditahan tersebut diketahui berinisial MGYP (23), seorang pria asal Yogyakarta.

Polisi menyita sejumlah barang bukti berbahaya yang dibawanya saat aksi berlangsung.

Baca Juga:

"Tersangka berperan membawa bom molotov, petasan, serta senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang diduga untuk memicu kericuhan,” ujarnya.

Atas perbuatannya, MGYP dijerat dengan Pasal 306 KUHP tentang pembuatan dan penguasaan bahan peledak/senjata dan/atau Pasal 307 KUHP tentang penyalahgunaan senjata/bahan berbahaya.

Polisi sempat menangkap 157 orang dalam peristiwa yang terjadi setelah demonstrasi 10 November di Malioboro. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   demo jogja tersangka demo jogja Polda DIY demo 10 November demo Malioboro demo mahasiswa demonstrasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU