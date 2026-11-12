1 Orang Jadi Tersangka Pascademo 10 November, Terancam Pidana 15 Tahun

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) resmi menetapkan satu orang tersangka dalam insiden yang terjadi setelah aksi unjuk rasa 10 November 2026 di kawasan Malioboro.

Sedangkan 154 orang lainnya, termasuk 22 anak-anak yang sempat ditahan telah dilepaskan karena tidak terbukti terlibat tindak pidana.

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan bahwa dari total 157 orang yang ditangkap saat kericuhan pecah, polisi telah memeriksa secara intensif untuk mendalami peran masing-masing individu, termasuk melakukan tes urine.

"Satu orang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan bahan peledak atau senjata dan atau penyalahgunaan bahan berbahaya," kata AKBP Novita Eka Sari pada Kamis (12/11).

Tersangka yang kini ditahan tersebut diketahui berinisial MGYP (23), seorang pria asal Yogyakarta.

Polisi menyita sejumlah barang bukti berbahaya yang dibawanya saat aksi berlangsung.

"Tersangka berperan membawa bom molotov, petasan, serta senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam yang diduga untuk memicu kericuhan,” ujarnya.

Atas perbuatannya, MGYP dijerat dengan Pasal 306 KUHP tentang pembuatan dan penguasaan bahan peledak/senjata dan/atau Pasal 307 KUHP tentang penyalahgunaan senjata/bahan berbahaya.