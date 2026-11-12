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Frekuensi Perjalanan KA Batara Kresna Ditambah, Begini Jadwalnya

Kamis, 12 November 2026 – 21:42 WIB
Frekuensi Perjalanan KA Batara Kresna Ditambah, Begini Jadwalnya - JPNN.com Jogja
Kereta api Batara Kresna relasi Purwosari - Wonogiri. Foto: Humas PT KAI

jogja.jpnn.com, SURAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta resmi menambah frekuensi perjalanan Kereta Api (KA) Batara Kresna relasi Purwosari–Wonogiri (pergi-pulang).

Mulai 1 Desember 2026 layanan kereta perintis tersebut akan beroperasi delapan perjalanan per hari, meningkat dua kali lipat dari jadwal sebelumnya yang hanya empat perjalanan.

Penambahan frekuensi ini juga diiringi dengan perpanjangan jam operasional. Keberangkatan terakhir dari Stasiun Wonogiri yang semula dijadwalkan pukul 13.00 WIB, kini diperpanjang hingga pukul 18.00 WIB.

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Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi tingginya animo masyarakat di wilayah Solo Raya.

"Penambahan jadwal perjalanan ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan pengalaman pelanggan," ujar Feni dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).

Meski frekuensi perjalanan bertambah, waktu tempuh KA Batara Kresna tetap berkisar satu jam untuk sekali perjalanan dengan tarif flat yang sangat terjangkau, yakni Rp 4.000.

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Masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini dapat memesan tiket secara daring mulai H-7 keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI pada menu KA Lokal.

Selain itu, pembelian tiket juga dilayani melalui mesin Loket Box maupun loket manual yang tersedia di Stasiun Purwosari, Stasiun Sukoharjo, dan Stasiun Wonogiri.

KAI Daop 6 menambah frekuensi perjalanan kereta api Batara Kresna relasi Stasiun Purwosari - Wonogiri. Berikut perincian jadwalnya.
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TAGS   ka batara kresna kereta batara kresna KAI Daop 6 Yogyakarta kereta api kereta solo wonogiri

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