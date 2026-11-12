Ombak di Pantai Selatan Jogja Bisa Mencapai 2,5 Meter

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tinggi gelombang laut diprakirakan dapat mencapai 2,5 meter dalam beberapa hari ke depan.

Prakirawan BMKG Yogyakarta Rahmad Tauladani menjelaskan bahwa gelombang dengan kategori sedang ini berpotensi terjadi di tiga wilayah pesisir selatan DIY.

"Peringatan dini, tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul," kata Rahmad dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).

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Prakiraan tinggi gelombang tersebut berlaku mulai 13 November hingga 16 November 2026.

Sehubungan dengan kondisi ini, BMKG meminta para nelayan dan pelaku aktivitas kelautan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melaut.

"Kondisi itu berisiko terhadap keselamatan bagi perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, serta kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter," jelasnya.

Berdasarkan analisis kondisi sinoptik BMKG, terpantau adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat Sumatera Barat dan di Selat Malaka.

Fenomena ini memicu pola konvergensi serta perlambatan massa udara di wilayah Pulau Jawa, termasuk DIY.