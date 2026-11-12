Investasi di Sleman Tertinggi se-DIY, Perda RTRW Direvisi

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kabupaten Sleman menjadi penyumbang nilai investasi tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hingga triwulan III-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman mencatat realisasi investasi telah menembus angka Rp 3,53 triliun.

Guna menjaga momentum pertumbuhan tersebut sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemodal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman kini tengah mengebut revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman Triana Wahyuningsih mengungkapkan bahwa Sleman memang mengemban amanat dari Pemprov DIY untuk berkontribusi sebesar 57 persen terhadap total nilai realisasi investasi di provinsi ini, sementara 43 persen sisanya terbagi ke empat kabupaten/kota lainnya.

"Realisasi investasi sampai dengan September (2026) ini mencapai Rp 3,53 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 2,73 triliun atau 77,21 persen, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 804,74 miliar atau 22,79 persen, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 11.009 orang," kata Triana di Sleman, Kamis (12/11/2026).

Triana menegaskan tingginya angka tersebut mencerminkan kuatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim bisnis di Sleman.

Oleh karena itu, penyusunan perubahan RTRW yang ditargetkan sah menjadi perda pada 2027 menjadi langkah krusial.

"Tata ruang merupakan fondasi utama bagi investor karena berkaitan dengan kepastian lokasi usaha. Jika lokasinya sudah pasti, kegiatan investasi akan berjalan dengan baik," ujarnya.

Selain menyiapkan kepastian tata ruang, DPMPTSP Sleman juga mempercepat pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, seperti kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui penguatan koordinasi lintas instansi terkait.