Mengapa Gelombang Unjuk Rasa Marak di Jogja? Ini Pandangan Para Guru Besar UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelombang aksi unjuk rasa yang marak terjadi di Yogyakarta belakangan ini dinilai oleh civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) bukan sekadar gerakan tanpa sebab. Pimpinan universitas, Dewan Guru Besar, hingga Senat Akademik UGM memandang fenomena turunnya mahasiswa dan elemen masyarakat ke jalan merupakan akumulasi ketidakpuasan publik terhadap berbagai persoalan serius bangsa yang belum tertangani secara memadai.

Ketua Dewan Guru Besar UGM Panut Mulyono menyatakan bahwa meningkatnya eskalasi penyampaian aspirasi di ruang publik mencerminkan adanya kerentanan di berbagai sektor kehidupan bernegara.

Pernyataan sikap bersama yang menghimpun pandangan Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik, pimpinan universitas, dan Dewan Guru Besar UGM tersebut menyoroti persoalan mendasar yang meluas mulai dari bidang ekonomi, lingkungan, politik, tata kelola pemerintahan, hingga kehidupan sosial kemasyarakatan.

Senada dengan pandangan tersebut, Ketua Senat Akademik UGM Wahyudi Kumorotomo menilai bahwa aksi-aksi mahasiswa merupakan bagian dari akumulasi kegelisahan masyarakat yang membutuhkan saluran penyelesaian nyata.

Menurutnya, penyampaian kritik oleh kalangan kampus didasarkan pada fakta lapangan serta kepedulian terhadap kondisi bangsa sehingga semestinya menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan.

“Kami mendukung semua pernyataan yang berbasis bukti dengan perhatian dan komitmen yang penuh kepada nasib bangsa ini, kepada rakyat ini,” ujar Wahyudi di UGM pada Rabu (11/11).

Selain faktor persoalan struktural di berbagai bidang, civitas academica UGM juga menyoroti tersumbatnya saluran komunikasi antara negara dan warga negara sebagai pemicu maraknya demonstrasi.

Wahyudi menekankan perlunya membangun komunikasi yang lebih terbuka dan egaliter antara pemerintah dan masyarakat agar setiap aspirasi dapat diserap serta ditanggapi secara konstruktif sebelum memuncak di jalanan.