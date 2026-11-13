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Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 13 November 2026: Sore dan Malam Hujan

Jumat, 13 November 2026 – 08:45 WIB
Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 13 November 2026: Sore dan Malam Hujan - JPNN.com Jogja
Cuaca hujan di Yogyakarta. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat 13 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi dan siang hari. Memasuki sore hari, diprakirakan turun hujan hingga malam.

BMKG melaporkan kemungkinan adanya turun hujan di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca karena saat ini sedang masuk masa pancaroba.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 13 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah berawan
Sore: Cerah
Malam: Hujan ringan

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2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Berawa
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah berawan
Malam: Cerah berawan

BMKG memprakirakan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini akan turun hujan pada sore dan malam hari.
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