Jadwal Layanan SIM di Jogja Hari Ini, Jumat 13 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo yang hendak mengurus perpanjangan maupun pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Jumat (13/11/2026), perlu memperhatikan jadwal operasional di masing-masing wilayah.

Berdasarkan data pelayanan kepolisian setempat, layanan SIM keliling di ketiga kabupaten tersebut tidak beroperasi pada hari Jumat, sehingga pemohon diarahkan menuju kantor Satpas induk yang tetap membuka pelayanan.

1. Kabupaten Sleman

Berdasarkan jadwal pelayanan Satlantas Polresta Sleman untuk November 2026, layanan luar kantor seperti Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH), Mall Pelayanan Publik (MPP), maupun SIM Masuk Desa (SIMMADE) tidak terjadwal pada hari Jumat.

Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00 – 11.00 WIB.

2. Kabupaten Kulon Progo

Serupa dengan Sleman, layanan SIM Keliling di Kulon Progo—termasuk MPP (Senin–Kamis), SIMENOR (Sabtu), dan SIMMADE (Selasa dan Kamis)—sedang tidak beroperasi hari ini. Masyarakat dapat langsung mendatangi kantor satuan penyelenggara administrasi SIM utama.

Satpas 1450 Polres Kulon Progo: Buka pukul 08.00 – 11.00 WIB.

3. Kabupaten Bantul

Merujuk pada jadwal resmi Satlantas Polres Bantul bulan November 2026, armada SIM Keliling hanya beroperasi pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dengan demikian, layanan SIM Keliling di wilayah Bantul tidak tersedia pada hari Jumat ini.

Surat keterangan yang harus disediakan juga adalah surat keterangan sehat dan surat keterangan psikologi. Kedua surat keterangan ini umumnya dapat diperoleh langsung di area bus/lokasi pelayanan.

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sah. Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C (perseorangan) sebelum masa berlakunya habis.

Apabila SIM telah melewati masa berlaku, pemohon wajib membuat SIM baru di Satpas setempat dengan memenuhi seluruh prosedur pengujian serta persyaratan usia: