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Jadwal Tayang Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Jumat 13 November 2026

Jumat, 13 November 2026 – 09:05 WIB
Jadwal Tayang Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Jumat 13 November 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Foto: Empire XXI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang akhir pekan, sejumlah jaringan bioskop di Yogyakarta, mulai dari Cinema XXI hingga CGV, menyajikan deretan film pilihan untuk mengisi waktu luang pada Jumat (13/11/2026).

Judul-judul populer seperti Laut Bercerita, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Godzilla Minus Zero, hingga film epik berdurasi panjang Ramayana - Director's Cut mendominasi layar di berbagai pusat perbelanjaan.

Berikut perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama di Yogyakarta hari ini, Jumat 13 November 2026.

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1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz XXI)
Ebenezer: 12.05, 16.30, 18.45 WIB
Laut Bercerita (R17+): 12.45, 15.20, 17.55, 20.30 WIB
Dewi Siluman Ular (R17+): 13.05, 15.05, 17.05, 19.05, 21.05 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 13.10, 15.35, 18.00, 20.25 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 13.30, 15.55, 18.20, 20.45 WIB
GJLS: Berapi-Api (R13+): 14.20 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 21.00 WIB

2. Empire XXI
Ebenezer: 12.05, 14.20, 16.35, 18.50 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.05, 19.55 WIB
Laut Bercerita (R17+): 12.35, 15.10, 17.45, 20.20 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 13.05, 17.55 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 13.15, 15.50, 18.25, 21.00 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 15.30 WIB
Pasukan 1000 Janda (R13+): 21.05 WIB

3. Jogja City Mall (JCM XXI)
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB
Ebenezer (R13+): 12.05, 14.15 WIB
Pasukan 1000 Janda (R13+): 12.20, 15.05, 17.50, 20.35 WIB
Laut Bercerita (R17+): 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 WIB
Lagi Probation: Kerja Ngejar Apa Sih? (R13+): 13.05, 14.55, 16.45, 18.35, 20.25 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 13.25, 18.15 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 15.55, 20.45 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 16.25, 20.10 WIB

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4. CGV Pakuwon Mall Jogja (Hartono Mall)
Ramayana - Director's Cut (13+):
ScreenX 2D (Rp57.000): 11.00, 19.00 WIB
SphereX 2D (Rp47.000): 11.20, 15.20, 19.20 WIB
Velvet 2D (Rp170.000): 14.10, 18.05 WIB
ScreenX 3D (Rp62.000): 15.00 WIB
4DX 3D (Rp110.000): 18.35 WIB

Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30 (13+) – Regular 2D (Rp47.000): 13.40 WIB

Berikut perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama di Yogyakarta hari ini, Jumat 13 November 2026.
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