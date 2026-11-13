Jadwal Tayang Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Jumat 13 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang akhir pekan, sejumlah jaringan bioskop di Yogyakarta, mulai dari Cinema XXI hingga CGV, menyajikan deretan film pilihan untuk mengisi waktu luang pada Jumat (13/11/2026).
Judul-judul populer seperti Laut Bercerita, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Godzilla Minus Zero, hingga film epik berdurasi panjang Ramayana - Director's Cut mendominasi layar di berbagai pusat perbelanjaan.
Berikut perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama di Yogyakarta hari ini, Jumat 13 November 2026.
1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz XXI)
Ebenezer: 12.05, 16.30, 18.45 WIB
Laut Bercerita (R17+): 12.45, 15.20, 17.55, 20.30 WIB
Dewi Siluman Ular (R17+): 13.05, 15.05, 17.05, 19.05, 21.05 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 13.10, 15.35, 18.00, 20.25 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 13.30, 15.55, 18.20, 20.45 WIB
GJLS: Berapi-Api (R13+): 14.20 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 21.00 WIB
2. Empire XXI
Ebenezer: 12.05, 14.20, 16.35, 18.50 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 12.15, 16.05, 19.55 WIB
Laut Bercerita (R17+): 12.35, 15.10, 17.45, 20.20 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 13.05, 17.55 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 13.15, 15.50, 18.25, 21.00 WIB
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 15.30 WIB
Pasukan 1000 Janda (R13+): 21.05 WIB
3. Jogja City Mall (JCM XXI)
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+): 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20 WIB
Ebenezer (R13+): 12.05, 14.15 WIB
Pasukan 1000 Janda (R13+): 12.20, 15.05, 17.50, 20.35 WIB
Laut Bercerita (R17+): 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 WIB
Lagi Probation: Kerja Ngejar Apa Sih? (R13+): 13.05, 14.55, 16.45, 18.35, 20.25 WIB
Godzilla Minus Zero (R13+): 13.25, 18.15 WIB
Gak Ada Matinya (R13+): 15.55, 20.45 WIB
Ramayana - Director's Cut (R13+): 16.25, 20.10 WIB
4. CGV Pakuwon Mall Jogja (Hartono Mall)
Ramayana - Director's Cut (13+):
ScreenX 2D (Rp57.000): 11.00, 19.00 WIB
SphereX 2D (Rp47.000): 11.20, 15.20, 19.20 WIB
Velvet 2D (Rp170.000): 14.10, 18.05 WIB
ScreenX 3D (Rp62.000): 15.00 WIB
4DX 3D (Rp110.000): 18.35 WIB
Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30 (13+) – Regular 2D (Rp47.000): 13.40 WIB
Berikut perincian lengkap jadwal tayang film di lima bioskop utama di Yogyakarta hari ini, Jumat 13 November 2026.
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